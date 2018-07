Burgers over luchtwassers: 'Bescherm toch de mensen in de stank'

EINDHOVEN - De luchtwassers, die stallucht zuiveren van stank, ammoniak en fijnstof, liggen onder vuur. Er is een aanpassing van de regels in aantocht. Tot blijdschap van milieu- en burgerclubs, tot afgrijzen van de boeren .

Bezorgde omwonenden en milieu-organisaties verzuchten: we hebben het altijd al geweten. Betrokken boeren voelen zich bekocht. Onlangs bleek dat combiluchtwassers veel minder geur afvangen dan beloofd. Ergo: omwonenden zitten meer in de stank dan volgens de vergunningen zou mogen.

Die conclusie, van de universiteit van Wageningen, heeft nieuwe voeding gegeven aan het toch al hoog oplopende debat over de intensieve veehouderij in Nederland. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van Infrastructuur en Milieu wil snel ingrijpen: ze wil de geurreductiepercentages van combiwassers fors naar beneden bijstellen. Provincies, gemeenten, varkensboeren, burgers en milieuclubs: allen kijken uit naar een besluit over haar voorstellen. Komende woensdag vergadert de Tweede Kamer erover.

Trouw

De nieuwe normen stonden tot eind vorige maand op internet en iedereen mocht daar zijn zegje over doen. De boerensector ageert fel: het onderzoek ('een steekproef') is te summier voor dit soort beleidsingrepen, die grote impact kunnen hebben op de portemonnee en het toekomstperspectief van varkensbedrijven. De luchtwassers zijn te goeder trouw gekocht, volgens door de overheid gemaakte en wettelijk vastgelegde voorschriften. Diezelfde overheid draagt nu dus ook verantwoordelijkheid, vinden de boeren en hun vertegenwoordigers.

Twijfels

De milieu- en burgergroeperingen staan er al even geharnast in. Volgens hen was het een 'publiek geheim' dat de luchtwassers de beoogde rendementen niet halen. Zij wijzen op eerdere onderzoeken waaruit twijfels rezen. ,,De combi-luchtwassers zijn vaak ingezet op de meest kwetsbare plaatsen", stelt het Brabants Burgerplatform in een reactie. ,,Daar waar groei eigenlijk niet verantwoord is, nabij dorpen en dichtbij woningen. Het hoge rendement dat deze installaties is toebedeeld, maakte uitbreidingen dan toch mogelijk."

Het adagium van de staatssecretaris - 'vergund is vergund' - gaat volgens het platform niet op. ,,Ook bestaande vergunningen moeten worden aangepakt", zegt Gert van Dooren van Leefbaar Veghel. De Erpenaar zit namens tientallen burger- en milieuclubs aan tafel bij het ministerie. ,,Je moet de mensen beschermen die al jaren in de stank zitten. Er is een maatregel die bedrijven snel helpt om wel aan de wettelijke normen te voldoen: het aantal dieren verminderen."