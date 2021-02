Burgertop over verdeling welvaart in Eindhoven

Van Merrienboer gaat voor de zogenoemde E1000 op zoek naar inwoners uit alle lagen van de bevolking en vooral mensen die niet altijd op de voorgrond treden. Op verzoek van de gemeenteraad probeert hij te voorkomen dat de vaste en bekende gezichten uit de stad hun stempel drukken op het proces. ,,We mobiliseren een gemengde, diverse en veelkleurige groep inwoners’’, beloofde hij. ,,Eindhovenaren staan aan het roer en gaan met elkaar in gesprek.’’

Geen passieve praatclub

Eind maart moet duidelijk worden of de burgertop op een locatie zoals bijvoorbeeld de bibliotheek georganiseerd kan worden of dat die door corona virtueel zal plaatsvinden.

Het is de bedoeling dat tijdens de burgertop drie tot vijf themateams worden gevormd. Welke thema’s gekozen worden, moeten de Eindhovenaren vooral zelf bedenken. De themateams moeten in de zomer vooral de stad intrekken. ,,Het moet geen passieve praatclub worden.’’

Rond de Dutch Design Week in oktober worden de resultaten gepresenteerd tijdens een zogenoemde burgerraad. Als het aan de projectbegeleider ligt neemt burgemeester John Jorritsma de resultaten dan in ontvangst. De uitkomst moet bouwstenen opleveren die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden bij de vorming van een nieuw gemeentebestuur in 2022.

Zorgen over welvaartsverschillen

In de Eindhovense politiek klinkt al enkele jaren de vraag of iedereen in de stad wel voldoende meeprofiteert van de bloei van de economie. De vrees bestaat voor een groeiende kloof tussen de mensen die volop profiteren van de economische groei en aan de andere kant een groep mensen die daar niet of onvoldoende de vruchten van plukt. De zorgen over welvaartsverschillen zijn door de coronapandemie alleen maar groter geworden.