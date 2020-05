Bus en trein zijn klaar voor nieuwe coronaregels vanaf maandag

Per 1 juni is het dragen van een niet-medisch mondkapje in het openbaar vervoer verplicht voor reizigers van dertien jaar en ouder. Een sjaal of doek telt niet, het kapje moet goed aansluiten rond de mond.

Losse tickets

Busreizigers kunnen geen los kaartje kopen bij de chauffeur. Losse tickets zijn te koop via de websites van busmaatschappijen als Connexxion en dochtermaatschappij Hermes. De ov-jaarkaart blijf geldig als altijd.

Passagiers zonder mondkapje kunnen niet met de trein of bus mee. ,,Vergelijk het met iemand die niet wil betalen”, zegt Fred Tilburgs van Hermes. Boa's gaan - net als anders - mee op de bus om te controleren en zijn ook aanwezig op de busperrons. Het kapje is niet verplicht op perrons of haltes.

Niet met bonnenboekje

Wie zonder deugdelijke mondbescherming in de bus of trein stapt, riskeert een boete van 95 euro. Maar het is niet de verwachting dat er snel bekeurd zal worden, zegt een NS-woordvoerder. ,,Onze medewerkers veiligheid lopen niet met het bonnenboekje in de hand.”

Buschauffeurs hoeven geen mondkapje te dragen omdat daardoor hun zich belemmerd kan worden, bij voorbeeld als hun bril beslaat door het kapje. Ze hebben wel een mondkapje bij zich voor als ze door de bus moeten lopen. De chauffeursstoel op de bus wordt door een lint afgeschermd van passagiers. Omdat iedereen achterin de bus moet instappen, is er geen contact tussen passagier en chauffeur.

Op de fiets

De dienstregeling van bussen wordt langzaam weer uitgebreid, afhankelijk van de vraag. Omdat dinsdag het voorgezet onderwijs weer van start gaat, staat Hermes in nauw contact met scholen in de regio om te kijken of de er genoeg bussen rijden. Leerlingen die op minder dan acht kilometer van school wonen wordt gevraagd op de fiets te komen.

Ook de NS breidt de dienstregeling volgende week weer uit, bijna naar het peil van voor de coronacrisis. Alleen in de nacht en in de spitsuren rijden er nog minder treinen dan normaal. In de spitsuren maakt dat voor de reiziger niet veel uit, omdat de echte spits door het thuiswerken is vervallen.

Groene sticker

Om voldoende afstand tussen treinpassagiers te garanderen, stelt NS slechts de helft van de zitplaatsen beschikbaar. De bruikbare stoelen hebben een groene sticker. Busmaatschappijen beperken het aantal passagiers tot ongeveer veertig procent van de capaciteit per bus.