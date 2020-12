Bus ietsje duurder, dienstregeling rond feestdagen aangepast

Deze onderne­mers merken niks van crisis: 'Het schilders­vak is beslist niet uitster­vend’

10:55 EINDHOVEN/REUSEL - De horeca is al enige tijd dicht, niet-essentiële winkels moeten nu ook gedwongen de deuren sluiten. Maar niet iedere ondernemer in de regio zit met de handen in het haar vanwege corona. Sommigen merken nauwelijks iets van de crisis door het virus, of hebben het nu zelfs drukker.