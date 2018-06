Bus in Brabant voller dan ooit: verbeterpunten vooral bij busstation in Eindhoven

DEN BOSCH - Nog nooit zijn er in Brabant zo veel mensen op de bus gestapt. Vorig jaar maakten er 53 miljoen mensen gebruik van het openbaar vervoer in deze provincie. Dat betekent dat het aantal reizigers in vijf jaar met 27 procent is gegroeid.

Dat blijkt uit het rapport Bussen in Brabant 2012-2017 dat is opgesteld door de provincie.

Vooral de snelbussen, oftewel HOV-lijnen zijn erg populair geworden. Daar staat tegenover dat de buurtbus met name in West-Brabant steeds minder reizigers trekt. Er is overigens een vrij logische verklaring voor deze trend: een deel van de buurtbusroutes is vervangen door reguliere buslijnen. In de rest van Brabant wordt de buurtbus juist vaker ingezet.

Het gemiddelde rapportcijfer dat de reizigers geven is over heel Brabant hetzelfde: een 7,6. Verkeersgedeputeerde Christophe van der Maat vindt ‘een compliment voor de vervoerders en de chauffeurs dan ook op zijn plaats’.

Quote De betrouw­baar­heid van de dienstrege­ling blijft een ‘zorgpunt'. Christophe van der Maat

Dat neemt niet weg dat er wat hem betreft geen verbeterpunten zijn. Wat de Bredase provinciebestuurder betreft blijft de betrouwbaarheid van de dienstregeling een ‘zorgpunt’. Het is een probleem dat zich vooral rond Eindhoven afspeelt, omdat de bushalte bij het NS-station uit zijn voegen barst. Maar in het algemeen hebben de chauffeurs ook steeds vaker te kampen met steeds vollere wegen en de daarbij horende opstoppingen.

Volledig scherm Overval op een buschauffeur. © Eric Schreurs In West-Brabant komt 6 procent van de bussen niet op tijd aan bij de halte. Ook het aantal ritten dat helemaal uitvalt stijgt. Daar wordt ook het meest over geklaagd, constateren de opstellers van het rapport.

Waar het dan weer wél goed mee gaat is de veiligheid. Na een groei van het aantal ‘ernstige incidenten’ in 2015 en 2016 is de trend nu weer ten goede gekeerd. Na een aantal gewapende overvallen is een aantal maatregelen ingevoerd, zoals cashloos betalen, en dat lijkt te werken. Overigens is in West-Brabant het rapportcijfer voor sociale veiligheid nu nog steeds hetzelfde als in 2016: een 7,8. Dat is een fractie lager dan in de rest van de provincie.

Al het goede nieuws ten spijt, volgende week gaan de buschauffeurs staken voor een hoger loon en een lagere werkdruk.

Volledig scherm Met een rolstoel de bus in... Het blijft lastig. © Cees Baars Apeldoorn

Chauffeurs en rolstoelers

voelen elkaar slecht aan

Hoe goed de vervoerders hun best ook doen, wie met een rolstoel de bus in wil loopt tegen allerlei problemen aan.

Daar wordt dan ook behoorlijk over geklaagd, zo blijkt uit het trendrapport Bussen in Brabant 2012-2017. Al is het alleen maar omdat sommige chauffeurs zichtbaar geïrriteerd zijn wanneer ze moeten assisteren. Eenmaal in de bus is het ongemak nog niet voorbij. Vaak is er te weinig ruimte om de rolstoel op de daarvoor bestemde plek te plaatsen. Waar chauffeurs meestal wel helpen bij het in- en uitstappen, zijn rolstoelgebruikers daarna vooral op zichzelf aangewezen.

Quote Rolstoelge­brui­kers voelen zich relatief vaak niet respectvol behandeld. Rapport Bussen in Brabant 2012-2017

Wat het reizigersleed nog erger maakt, is dat rolstoelgebruikers zich relatief vaak niet respectvol behandeld voelen als ze eenmaal een zitplaats hebben gevonden. Hun kaartjes worden namelijk niet gecontroleerd en dat stoort ze.