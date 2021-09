Bus met lekkend drugsafval op Anthony Fokkerweg in Eindhoven, viaduct N2 gesloten

Eindhoven­se samenwer­king met Rwanda geflopt: ‘Resultaat onvoldoen­de’

13 september EINDHOVEN - Een samenwerking tussen de gemeente Eindhoven en Rwanda waar de Eindhovense politiek vanaf het begin over aarzelde, is uitgelopen op een mislukking. Het vierjarige experiment is in alle stilte beëindigd. ,,Het resultaat kwam onvoldoende overeen met de beoogde effecten’’, zegt de gemeente op vragen.