Busje hondenuitlaatservice botst tegen boom in Eindhoven, vrouw raakt gewond

Otterspo­ren ontdekt in Eindhoven

19 maart EINDHOVEN - Op de High Tech Campus in Eindhoven zijn vorige maand sporen van een otter gevonden. Het gaat om afdrukken in een laagje sneeuw op een beschoeiingsplank langs een waterplas, in de buurt van de Dommel. Deskundigen hebben inmiddels bevestigd dat het daadwerkelijk om ottersporen gaat.