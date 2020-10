Busje zwaarbeladen met spullen voor drugslab gepakt op A1: Eindhovense bestuurder weet van niks

Oplichting, witwassen, omkoping: weer forse celstraf­fen voor miljoenen­frau­de Laurentius

15:33 BREDA - Een jarenlange verbeten juridische strijd over de miljoenenfraude bij woningcorporatie Laurentius in Breda is beslecht door het gerechtshof in Den Bosch. De hoofdverdachten in deze spraakmakende affaire zijn beiden veroordeeld tot celstraffen voor het medeplegen van oplichting en witwassen.