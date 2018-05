Busvervoer in Zuidoost-Brabant staakt: 'Er rijden bussen, maar onduidelijk welke en wanneer'

REGIO - Voor de derde maal dit kalenderjaar staken de buschauffeurs in Zuidoost-Brabant. In januari werd er voor het eerst dit jaar een dag gestaakt in het stads- en streekvervoer, in de meivakantie opnieuw twee dagen.

Nu is het opnieuw raak. Voor het eerst op een dag in het weekend, in verband met de eindexamens. Chauffeurs willen voorkomen dat de examenkandidaten van de middelbare scholen hinder hebben van de staking. Een nogal leeg busstation Neckerspoel in Eindhoven was het gevolg.

Hermes meldt dat de busmaatschappij probeert zoveel mogelijk bussen te laten rijden in en naar Eindhoven. Maar dat zal in ieder geval onregelmatiger zijn dan normaal. Op de site van Hermes staat dat zaterdagmorgen om 7.30 uur met de lijnen 24, 317, 318 en 324 is gestart. ,,Vanuit Eindhoven gaan we starten met de lijnen 320, 322, 401 en 402. Vanuit Reusel gaan we rijden met lijn 19."

,,Hermes doet nu pogingen om toch bussen te laten rijden met uitzendkrachten", reageert CNV, dat de staking organiseert. ,,We gaan daar weer klachten over indienen want volgens ons is dat niet volgens de regels. Het zijn stakingsbrekers. Bovendien zouden deze chauffeurs als ze zonder vast rooster rijden, met een tachograaf moeten rijden. We hebben daar al eens gelijk in gekregen van de bevoegde instanties, maar het gebeurt toch weer", aldus Hanane Chikhi van CNV Vakmensen. De bond probeert de impasse waarin de onderhandelingen over een cao zitten te doorbreken met de stakingen. Chikhi noemt de staking in ieder geval al succesvol.

Volledig scherm De busstaking zaterdag in de regio. © Michel Theeuwen

Volledig scherm De busstaking zaterdag in de regio. © Michel Theeuwen

Volledig scherm Stakend personeel. © Bert Jansen

Volledig scherm Stakend personeel. © Bert Jansen

De stakingen gaan nog altijd om de werkdruk voor buschauffeurs. De buschauffeurs staken voor meer loon, minder werkdruk en plaspauzes tijdens hun dienst. De werkgevers hebben eerder geprobeerd de staking door de rechter te laten verbieden, maar die ging daar niet in mee. De cao Streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers in Nederland.

Reizigers

"Het is geen drama als de bus niet komt. We kunnen gaan lopen of een taxi nemen. Maar het is vooral niet fijn dat je niet weet waar je aan toe bent", zegt een moeder die met dochter op busstation Neckerspoel in Eindhoven staat te wachten. Er rijden wel bussen, al is onduidelijk welke en hoe laat die komen. De lijn naar Eindhoven Airport is wel in dienst. Het is volgens de werkende chauffeurs de eerste die op het aangepaste rooster wordt gezet.

Veel reizigers weten ook niet dat de buschauffeurs deze zaterdag hebben uitgekozen voor acties. Simone Verbeek uit Woensel bijvoorbeeld dreigt op weg naar Veldhoven te stranden. "Mijn auto is kapot en ik heb nog geen fiets. Ik woon net weer in Eindhoven. Dus ben ik afhankelijk van het openbaar vervoer. En dat net op deze dag", sipt ze. Lang duurt dat niet, want dan zien we haar nog net op tijd instappen in de bus naar Reusel die wel rijdt.

Dat is niet alleen aan uitzendkrachten maar ook aan werkwilligen te danken. Een van hen zegt niet zo'n problemen te hebben met de werkdruk. "We moeten ons niet laten opjagen. Dan blijkt wel dat roosters niet haalbaar zijn. En als ik naar de wc moet dan ga ik gewoon. Dat los ik dan wel weer anders op", zegt de chauffeur om dan meteen zijn dubbele bus in beweging te zetten naar de Achtse Barrier.

Op de Vestdijk wacht Nediye Ardisen op de bus naar de Tivolilaan na haar schoonmaakbaan in de binnenstad. De 12 kwam niet en de 324 is verlaat. Hoeveel staat er niet bij. "Ik wacht al 20 minuten. En het is zo koud. Ook door de Ramadan", zegt ze er bij. Dat wordt lopen, denkt ze.

Volledig scherm De busstaking zaterdag in de regio. © Michel Theeuwen

Volledig scherm De busstaking zaterdag in de regio. © Michel Theeuwen

Volledig scherm Het busstation in Eindhoven was zaterdagochtend nog leeg. © Ties Cleven