Buurman brandstichter Lemmenslaan Eindhoven: ‘Hij zat als Spiderman boven op het dak’

,,Iedereen in de buurt zag dit al een beetje aankomen. Ze hadden hem eigenlijk gedwongen moeten opnemen.” Dat zegt buurman Mark over de man die in de Veldhovense Emmastraat werd aangehouden, nadat hij rond kwart over elf die avond zijn voormalige huis in Gestel in brand had gestoken. De zwaargewonde man werd met een traumahelikopter naar het brandwondencentrum in Rotterdam overgebracht.

Brandgang

Meerdere bewoners van de Lemmenslaan vertellen over de problemen waar de man sinds zijn scheiding mee worstelde. Hij raakte zijn baan kwijt en vervolgens ook zijn huis, dat vorige maand openbaar werd verkocht. Volgens de buurtbewoners had hij ook drugsproblemen. ,,Ik was bang voor hem”, vertelt achterbuurman Henk Koelen. ,,Als ik 's avonds thuis kwam, liep ik hem regelmatig in de brandgang tegen het lijf. Was hij daar een beetje aan het rondscharrelen. Eén keer zag ik hem uit de tuin van een buurvrouw wegrennen.”

Volgens de buurt had de man eerder al eens geprobeerd om zijn huis in brand te steken. Ook doen er verhalen de ronde over het verbranden van meubels in zijn achtertuin en een auto die vorig jaar in de hens ging, vlak voor het huis van de 38-jarige. ,,Het uitgebrande wrak was nog niet weggesleept op hij had zijn auto er al neergezet", vertelt Mark. Ook achterbuurman Koelen weet van eerdere incidenten: ,,Ik was vooral bang dat-ie de hoge conifeer in mijn achtertuin in brand zou steken.” Op vragen over de vermeende brandstichting in de auto, gaat de politie niet in. Wel bevestigt een woordvoerder dat de man bekend was bij de politie.

Gat in het dak

Volgens buurman Mark heeft de 38-jarige man zijn scheiding niet kunnen verwerken. ,,Daardoor raakte hij aan de drugs. Vervolgens verliest hij dan ook nog eens zijn baan en vorige maand zijn huis", weet Mark. ,,Hij kon het niet meer betalen waarna het openbaar verkocht werd. Eigenlijk had hij er per 1 september al uit gemoeten, maar hij kwam er nog regelmatig: in het dak had hij een tijd geleden al een gat gemaakt, waardoor hij naar binnen klom. Hij was zijn sleutels kwijt, zei hij dan.”

Volgens de buurtbewoners was de man al langer ‘volledig het pad kwijt'. ,,Eén keer heb ik hem zelfs aangetroffen, verkleed als Spiderman en met strepen op zijn gezicht", vertelt Mark. ,,De laatste tijd zat hij vaak dagenlang boven in huis, zonder eten of wat. Heel triest, want in zijn hart is het een goeie jongen. Ze hadden hem alleen eerder hulp moeten aanbieden.”