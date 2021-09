Buurman zag gemaskerde dader uithalen met hamer: ‘Hij leek van plan hem dood te slaan’

Na felbegeer­de verblijfs­ver­gun­ning dolgeluk­kig met droomhuis van 41 vierkante meter

19 september EINDHOVEN - Je land ontvlucht, asielprocedure in en uiteindelijk krijg je te horen dat je in Nederland mag blijven. Dan is het wachten op een eigen huis, lang wachten. Momenteel zitten elfduizend statushouders in de wachtkamer. Gemeenten moeten aan de bak. Statushouders die een woning krijgen toegewezen zijn de koning te rijk. Imam Ali Nazari (23) uit Afghanistan streed vijf jaar voor zijn verblijfspapieren. Nu woont hij in een klein appartement in Eindhoven op steenworp afstand van het stadion van PSV.