Buurt blijft zich verzetten tegen kerkplan Ploegstraat

Het plan om sportieve en educatieve activiteiten onder te brengen in de voormalige kerk Heilig Hart van Jezus aan de Ploegstraat in Eindhoven blijft overeind. Bij een presentatie van het aangepaste plan Mysteria, woensdagavond in de kerk, deden verontruste buurtbewoners vergeefs een laatste poging het initiatief tegen te houden. De intenties van beide partijen waren heel verschillend.

Nico van Dongen, bij de parochie Sint-Joris belast met vastgoedbeheer en ondernemer Tim Hoeijmans hadden het initiatief genomen voor een informatieve bijeenkomst. Zij wilden vertellen over de belangen en verantwoordelijkheden van de parochie en over de aanpassingen aan het plan om tegemoet te komen aan bezwaren uit de buurt. Maar daar wilden de meesten van de tientallen aanwezigen niets van weten. Ze verweten Van Dongen dat de parochie hen niet had betrokken bij het zoeken naar mogelijkheden voor een nieuwe bestemming, nadat de kerk in februari 2012 aan de eredienst was onttrokken.