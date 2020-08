Buurt en D66 pleiten voor aanpak: ‘Boschdijk is nog steeds racebaan’

Eind juli was het weer eens zover. Ter hoogte van de kruising met de Gemmastraat sloeg een auto over de kop en belandde op het fietspad van de Boschdijk; het vermoedelijke gevolg van een ongelukkig verlopen inhaalmanoeuvre. Volgens getuigen had de bestuurder te hard gereden. Ook was hij hoogstwaarschijnlijk onder invloed van drugs.

,,Het is nog steeds een racebaan”, constateert buurtbewoonster Bernice Kamphuis. ,,Er wordt hier zó hard gereden. Vooral het eerste stuk vanaf de Marconilaan is erg gevaarlijk, ook vanwege de drukte met voetgangers en fietsers bij de Jumbo.”

Burgerinitiatief

Ruim drie jaar terug startte Kamphuis een burgerinitiatief. Zo'n 550 handtekeningen -ruim het dubbele aantal om het op de politieke agenda te krijgen- steunden haar pleidooi voor een herinrichting, in elk geval de aanleg van veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Ook de gemeenteraad was het unaniem eens met de uitgangspunten van de omwonenden.

Jammer voor de buurt, maar aan het eind van het liedje bleek er onvoldoende budget om een volledige herinrichting uit te kunnen voeren. Wat resteerde, hier een daar een rijstrookje minder én de aanleg van wat groen- en opstelstroken voor fietsers, is volgens de omwonenden én de lokale D66-fractie bij lange niet voldoende om de veiligheid van het langzaam verkeer te garanderen.

Quote Fietsers worden op de Boschdijk als menselijk schild gebruikt Tom Brouwers, D66

,,Fietsers worden op de Boschdijk als menselijk schild gebruikt. Er zijn nog steeds niet overal vrijliggende fietspaden, waar eerder ook de Fietsersbond op heeft aangedrongen”, zegt D66-raadslid Tom Brouwers. Deze week vroeg hij in raadsvragen aan het college opnieuw aandacht voor de ontsluitingsweg.

Hij wijst erop dat de Boschdijk in het ‘Meerjarenplan Stedelijk’ als investeringswens voor 2,5 miljoen euro is opgenomen. In de begroting voor dit jaar is er weliswaar geen dekking gevonden, maar uit eerder door de PvdA gestelde vragen blijkt dat er projecten aan zitten te komen, waarop de Boschdijk volgens Brouwers zou mee kunnen liften. Zo moet binnen nu en vijf jaar de weg toch open in verband met een noodzakelijke vervanging van de riolering (aangelegd in 1929).

Ook is er wellicht geld te putten uit de pot voor herinrichting van de Lijmbeekstraat in 2021 of een investering vanuit het fonds bovenwijkse voorzieningen. Brouwers: ,,Er zijn genoeg mogelijkheden te bedenken, als je het echt wil. De hele raad stond destijds achter het burgerinitiatief.”

Lijstje

Kamphuis is blij met de nieuwe politieke aandacht voor de weg, die een ‘levensgevaarlijke barrière’ tussen twee wijken vormt. ,,We laten het er niet bij zitten”, zegt ze strijdlustig. ,,Er zijn zoveel wegen die wél aangepakt worden. Het wordt tijd dat de Boschdijk bovenaan dat lijstje komt.”