Buurt geschokt door dode vrouw in woning: 'Ik krijg er kippenvel van'

,,Ik heb haar al zeker twee maanden niet meer gezien", zegt een buurtbewoonster. ,,Ik denk al drie maanden", voegt een ander daar aan toe. De vondst van de vrouw die vermoedelijk al weken dood in haar eigen woning lag, is het gesprek van de dag. Volgens enkele buurtgenoten was de vrouw al een tijdje ziek. Ze zou lijden aan een vorm van kanker. ,,Ze was vel over been. Een heel aardig mager vrouwtje."