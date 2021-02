Buurt Hamsterstraat Eindhoven verzet zich tegen plan studentenwoningen: ‘Inspraak was ‘fake’’

,,Van begin af aan lag dit plan er al. De inspraak was alleen bedoeld om aan de eisen van de gemeente te voldoen. Er is heel weinig gedaan met onze zorgen", zegt Paul Jansen. En zijn buurtgenoot Huib van Houtert is ook duidelijk: de omwonenden zullen zich blijven verzetten tegen dit plan. De zienswijzen tegen het bestemmingsplan liggen al klaar. Andere buurtbewoners zijn eveneens kritisch. ,,Maar we willen wel in gesprek blijven", zegt Harry Kempenaar die in de klankbordgroep van de buurt zit. Ook al sluit hij evenmin bezwarenprocedures uit ‘als er niets aan de plannen verandert'.