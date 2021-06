Buurt houdt vinger aan de pols: Sociaal Pension moet nieuwe bestemming krijgen

Die toezegging deed wethouder Renate Richters eerder deze week, mede onder druk van de raad, nadat omwonenden opnieuw aan de bel hadden getrokken over toenemende overlast. De buurt is opgelucht en tevreden, maar houdt ook nauwlettend de vinger aan de pols.

‘Halve overwinning’

,,Eigenlijk is dit een halve overwinning", zegt Jorg Bos, zelf wonend in de Scheidingstraat en lid van het Platform Hoogstraat. ,,We hebben een puntje aan de horizon en dat is fijn. Anderhalf jaar is niet zo heel erg lang om nog te wachten. Maar we willen meer. Een vertrek van het sociaal pension is niet voldoende: de bestemming van het pand moet worden gewijzigd, zodat herhaling van wat eerder gebeurde wordt voorkomen.”

Bos verwijst daarmee naar een eerder aangekondigde sluiting van het pension. Enkele maanden later werd het opnieuw, zonder overleg met de buurt, betrokken door de cliënten van Springplank040. Dat heeft veel kwaad bloed gezet.

Trudo

Het pand is eigendom van Trudo, en destijds specifiek gebouwd voor de huisvesting van ex-daklozen. Een woordvoerder laat weten dat de woningbouwvereniging kennis heeft genomen van het besluit van het college en dat de organisatie zich beraadt op de gevolgen. Over een andere invulling van het pand kan hij op dit moment niets zinnigs zeggen.

Volgens Thijs Eradus van Springplank040, dat verantwoordelijk is voor de opvang van dak- en thuislozen, heeft wethouder Richters een goed maar ook ambitieus besluit genomen. Of de deadline van december 2022 ook echt gehaald wordt, is nog even de vraag.

Quote We zijn het eens met het uitgangs­punt van een betere spreiding over de stad Thijs Eradus, Springplank040

,,De gemeente is nu aan zet", aldus Eradus. ,,Die moet komen met nieuwe opvanglocaties. Maar we zijn het eens met het uitgangspunt van een betere spreiding over de stad. In Gestel maar ook in Oud-Woensel is nu sprake van een overconcentratie. Daarom wordt nu ook hard gewerkt aan een spreidingsplan.”

Springplank040 is in staat om nu snel ‘flinke stappen te zetten, op korte termijn'. Over drie mogelijke locaties is de organisatie in gesprek met de gemeente, vastgoedeigenaren en de woningbouw, aldus Eradus.

‘Lichte problematiek’

Of de sluiting van het Sociaal Pension ook daadwerkelijk gaat leiden tot (veel) minder overlast, wordt door hem betwijfeld. In zijn ogen wordt deze immers niet veroorzaakt door de bewoners van het Sociaal Pension. De doelgroep die hier is gehuisvest bestaat uit ‘cliënten met een hele lichte problematiek'. ,,Maar dat krijg ik niet meer uitgelegd.”

Het verzet vanuit de buurt tegen de overconcentratie van zorginstellingen in de wijk -Neos, het Sociaal Pension en beschermd wonenprojecten van onder meer de GGzE- heeft er uiteindelijk toe geleid dat de contacten tussen betrokken partijen en de gemeente is verbeterd, aldus Bos.

GGzE

,,Het is hun en onze intentie om beter en meer te gaan overleggen. Eind juli staat het volgende gesprek op de agenda. Alleen de GGzE zit daar jammer genoeg nog niet bij.”