Buurt IJzeren Man in Eindhoven nog niet tevreden over strengere regels voor evenementen

EINDHOVEN - Na overleg met de omwonenden krijgt de IJzeren Man aan de Javalaan in Eindhoven nog strengere regels opgelegd voor de nieuwe horeca en te organiseren evenementen. Desondanks blijven de bewoners van onder andere appartementencomplex De Karpen tegen het nieuwe bestemmingsplan dat een aparte horecavoorziening en vijf evenementen per jaar mogelijk maakt.

Ondanks vijf bijeenkomsten met de omwonenden, de exploitant van de IJzeren Man en de gemeente, is er geen overeenstemming bereikt over de toekomst van het strandbad aan de Javalaan. De gemeente wil de beheerder toestaan om een zelfstandige horecavoorziening met zalenverhuur te bouwen, de buurt wil alleen een zwembad toestaan.

En als er al een nieuw restaurant komt, dan zonder zalenverhuur. Het moet geen partycentrum worden, vinden verschillende buren. Zij vrezen nog meer parkeer- en geluidsoverlast. Ook van de evenementen die de IJzeren Man mag organiseren. Al is het aantal festivals en feesten al drastisch teruggebracht en is ook het toegestane geluidsniveau fors verlaagd.

Volgens eigenaar Ton van den Biggelaar heeft hij voldoende toegegeven aan de buurt, het aantal ‘herrie-evenementen’ wordt drastisch teruggebracht. Hij hoopt dat de gemeenteraad nu ‘doorpakt’ en het nieuwe bestemmingsplan deze maand vaststelt. Van den Biggelaar is helder: zonder evenementen en zonder nieuwe horeca, dreigt sluiting voor de IJzeren Man.

Volledig scherm De IJzeren Man, strandbad aan de Javalaan/Insulindelaan in Eindhoven. © Michel Theeuwen

Het college van B en W van Eindhoven ziet in het strandbad een belangrijke particuliere voorziening voor de stad; zoveel zwemwater is er immers niet in Eindhoven. Om een goede exploitatie mogelijk te maken, moet de beheerder wel iets kunnen bijverdienen. De horecazaak die hij bij mag bouwen aan de Javalaan, met zalenverhuur voor maximaal 200 personen, is daarvoor het belangrijkste instrument. Nu al organiseert de IJzeren Man festivals en feesten, maar dat wordt in het nieuwe bestemmingsplan strakker gereguleerd.

Bewoners van het achter de IJzeren Man gelegen appartementengebouw De Karpen en van de omliggende straten zien daar niks in. Zij zeggen nu al veel overlast te hebben. Extra horeca, zalenverhuur en evenementen maken het alleen maar erger betoogden ze dinsdagavond tegen de gemeenteraad.

Volledig scherm Leeg strandbad de IJzeren Man in Eindhoven © FotoMeulenhof

Om tot een compromis te komen heeft de gemeente Eindhoven eerder al het aantal evenementen bepaald op vijf per jaar. Na overleg over het nieuwe bestemmingsplan is het geluid dat die festiviteiten mogen produceren drastisch naar beneden bijgesteld: van 70 naar 45 dBA op de gevel van de woningen. Twee keer per jaar mag er een feest georganiseerd worden dat daar over heen gaat, maar dat mag dan maar één dag duren. Andere evenementen duren maximaal drie dagen in plaats van de eerder genoemde vijf. Rond elk festijn mogen er diverse dagen gebruikt worden voor de opbouw en afbraak. Alles bij elkaar veel te veel, zeggen de omwonenden, zeker in combinatie met activiteiten bij de Karpendonkse plas, de Karpendonkse hoeve, de TU/e en de Kennedylaan (Park Hilaria).

Volledig scherm Het plan voor de IJzeren Man in Eindhoven, een afbeelding uit het bestemmingsplan dat ter inzage ligt. © Gemeente Eindhoven/IJzeren Man Recreratie BV

Ook het plaatsen van een podium in de groenstrook - die nu de bestemming natuur krijgt - is verboden. Dat is te dicht bij de achter het hek gelegen De Karpen. Bovendien is de omschrijving van toegelaten horeca in het nieuwe gebouw aan de Javalaan zodanig aangepast dat het vestigen van een discotheek bijvoorbeeld, uitgesloten wordt. Bovendien is precies omschreven hoeveel vierkante meter terras er aangelegd mag worden. Ook is de ruimte om besloten feesten te organiseren beperkt, om te voorkomen dat de IJzeren Man een party-centrum wordt dat toevallig aan een natuurbad ligt, zo schrijven B en W. Omwonenden zijn het daar niet mee eens; zij zeggen juist dat het zwembad ondergeschikt wordt aan de feesten en partijen.