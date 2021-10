Buurt in Bloei helpt, maar veel vrijwilligers zijn ook zo weer weg

EINDHOVEN - Onlangs evalueerde Wij Eindhoven hun participatieproject Buurt in Bloei. Deze week waren alle raadsleden welkom voor de presentatie van de resultaten en een kijkje in de praktijk.

Drie partijen, GroenLinks, PvdA en 50+, zijn op de uitnodiging ingegaan en donderdagavond aanwezig in het nieuwe buurthuis aan de Trompstraat in Eindhoven. Renate Richters kreeg als wethouder sociale zaken al eerder inzage in de publicatie. Nu is ook de rest van de raad welkom voor een presentatie van de bevindingen en een werkbezoek aan de buurttuin voor een praktijkvoorbeeld.

Talenten van bewoners

Ook aanwezig zijn verschillende verbinders van Wij Eindhoven. Dit zijn medewerkers die op zoek gaan naar de talenten van bewoners en vervolgens een match met een van de ontwikkelplaatsen, verenigingen, organisaties en bedrijven in hun eigen buurt. Uitgangspunt is dat iedereen mee kan doen. Sinds de start in 2019 voerden ze 1100 talentenscans uit, namen 239 inwoners deel aan een tot bloei-training en volgden 1250 matches bij 270 verschillende ontwikkelplaatsen. Ongeveer de helft van de bevraagde deelnemers (49 procent) zegt dat Buurt in Bloei heeft gezorgd voor meer mogelijkheden om hun talent in te zetten.

Samen met Whise, een marketing- en adviesbureau dat hielp met het opzetten van Buurt in Bloei, evalueerde ze het project door de resultaten langs de meetlat sociaal kapitaal van het CBS te leggen. Onderzoeksvraag was: helpt Buurt in Bloei actief om de sociale cohesie te verbeteren? Hiervoor gebruikten ze data, zoals het aantal matches en ontwikkelplaatsen en de individuele bevindingen en verhalen van de deelnemers en professionals.

Van deur tot deur

De titel ‘Buurt in Bloei, een waardevolle aanpak? Ja!’ verraadt al de eindconclusie. De raadsleden zijn ook benieuwd naar de bevindingen van Remko van Steenhoven, een de aanwezige verbinders. Wat werkt wel en wat niet? ,,We leerden dat het letterlijk van deur tot deur gaan om contact te leggen erg arbeidsintensief is, terwijl je ook sleutelfiguren kunt benaderen en hun netwerk inzetten.”

Dat de praktijk niet altijd zo positief is als hun publicatie, blijkt bij het afsluitende bezoek aan ‘Bij de pastoor’, de buurttuin aan de Pastoriestraat en een ontwikkelplek. Veel helpende handjes extra leverde dat niet op, vertelt initiatiefneemster Maria Manders.

Groene vingers

Al zijn er wel individuele succesjes, zoals een bewoner die vrijwel niks meer ondernam en nu weer buitenkomt en meehelpt in de tuin. Alleen omdat niet iedereen even groene vingers heeft, kost dat volgens Manders ook veel begeleiding. ,,Anders wieden ze niet alleen het onkruid maar alles eruit.” En veel vrijwilligers zijn zo weer weg zodra ze betaald werk vinden. Daarom wil ze graag subsidie om een vaste conciërge aan te stellen. Ook zoekt ze nog vrijwillige gastvrouwen die koffie zetten voor de vele bezoekers. Want als de buurt ergens bloeit, is het in hun gezamenlijke moes- en bloementuin.