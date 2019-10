Buurt in Bloei in Eindhoven brengt mensen tot bloei

DAF ziet marktaan­deel licht dalen, moeder Paccar boekt weer groei omzet en winst

14:30 EINDHOVEN - DAF heeft zijn Europese marktaandeel in de afgelopen maanden licht zien dalen. Over de eerste negen maanden van 2019 had de Eindhovense truckfabrikant 16,4 procent van de markt in het zware segment in handen, blijkt dinsdag uit de publicatie van de kwartaalcijfers van moederbedrijf Paccar.