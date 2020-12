Buurt kan niet wachten tot ‘hun’ urban sportpark klaar is

EINDHOVEN - Bulldozers, graafmachines en asfalteermachines rijden af en aan op de Apeldoornstraat in Strijp. De aanleg van het Urban Sportpark is in volle gang. De buurt kan niet wachten op de opening, volgend jaar mei.

Jarenlang hebben ze ervoor gestreden: een fatsoenlijke bestemming voor het voormalige sportpark ’t Schoot, waar ooit voetbalvereniging LEW speelde. ,,Die club is in 2014 failliet gegaan en vanaf die tijd verpauperde de accommodatie zienderogen”, zeggen buurtbewoners Emelie de Vaan, Michiel Geurds en Laurens Dingen.

Toen duidelijk was dat er op ’t Schoot nooit meer gevoetbald zou worden, kwam de buurt met het plan er een Urban Sportpark van te maken. ,,Op de Lochemstraat hadden we eigenhandig al een BMX-baan gemaakt”, zegt aanjager Laurens Dingen.

Quote We hebben de buurt bij alle plannen betrokken, er is dus draagvlak in de hele wijk. Tegenstan­ders? Nee, die zijn er niet! Laurens Dingen

,,De voormalige LEW-velden waren een schitterende gelegenheid om daar nog iets veel groters te maken. We hebben de buurt bij alle plannen betrokken, er is dus draagvlak in de hele wijk. Tegenstanders? Nee, die zijn er niet!”

Hindernisbaan

De aanleg van de fiets-, skate- en -stepbaan, klimrekken, hindernisbaan, geasfalteerde wandel-, skate- en hardlooppaden, groenvoorzieningen, en parkeerplaatsen (voor fietsen en auto’s) kost in totaal bijna 2 miljoen euro. De helft van dat geld komt uit de Brainport ­Regiodeal van 130 miljoen rijksgeld. De andere helft komt voor rekening van de gemeente Eindhoven, Woonbedrijf en jongerencentrum Dynamo bij.

Michiel Geurds: ,,Eind 2018 hebben we de eerste aanvraag bij de Brainportregio gedaan. Dat was een intensief en lang proces. We hebben onze plannen tot in detail omschreven en uitgelegd dat ook de wijk en de school op de hoek van de Apeldoornstraat en Halve Maanstraat erbij betrokken zijn.” De basisschool Strijp-Dorp gaat straks ook gebruik maken van de faciliteiten van het Urban Sportpark. Begin 2020 kwam de definitieve toezegging.

Quote Op termijn moeten de oude kantine en kleedloka­len van de voormalige voetbal­club LEW plaatsma­ken voor een nieuw paviljoen met horeca Michiel Geurds

De rol van de buurt is straks, na realisatie van het Urban Sportpark zeker niet uitgespeeld. ,,We gaan activeren en organiseren. Op termijn moeten de oude kantine en kleedlokalen van de voormalige voetbalclub LEW plaatsmaken voor een nieuw paviljoen met horeca. Wellicht is daar ook een rol voor de buurt in te spelen? Het is straks een vrij toegankelijk sportpark. We kunnen de mensen dus laten zien wat je er allemaal kunt.”

Ons uitzicht is geweldig

Emelie de Vaan is één van de bewoners van de huizen aan de Apeldoornstraat, die uitkijken op het nieuwe sportpark. ,,Ons uitzicht is straks geweldig, want na het vertrek van LEW werd het zicht op de sportvelden er niet beter op.”

Op de groenstrook tussen het sportpark en de Apeldoornstraat, waar vroeger de Philips Lagere School stond, komen nieuwe speelvoorzieningen voor de jongste kinderen uit de buurt. ,,De familie Philips heeft ooit besloten dat daar niet gebouwd mag worden, in elk geval niet vóór 2025”, aldus Emelie de Vaan.