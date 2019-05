Buurt likt wonden na ontspoorde demonstratie in Eindhoven: ‘Het was oorlog’

De twee dames, die wonen op een paar honderd meter van de moskee, nemen de ochtend na de volledig ontspoorde Pegida-demonstratie de schade op. Een demonstratie waar ze niet om hadden gevraagd, een reactie van moslimjongeren waar ze ook niet om hadden gevraagd. Waar er twee vochten, kregen de derde alle klappen: de buurtbewoners. Het zijn hun tuinen die werden vernield, hun auto’s die beschadigd raakten en hun vuilnis dat verspreid lag over de straat.



Voor beide kampen hebben omwonenden geen goed woord over. „Natuurlijk mogen die mannen van Pegida demonstreren, maar moet dat al barbecueënd voor de moskee tijdens de Ramadan? Dan ben je alleen maar aan het provoceren”, zegt Slaats, die ook boos is op de moslimjongeren. „Het was doodeng toen ze hier met fietsen, containers en stenen aan het gooien waren.” Bij dat laatste wijst ze op een betonnen tegel uit haar voortuin die in vijf delen is gebroken. „Die hebben ze uit mijn tuin gehaald, op de stoep kapot gegooid en toen wilden ze die brokstukken naar de ME gooien. Waar ben je dan mee bezig?”



Straatgenoot Lale zag hoe iemand uit de moskee naar de jongeren kwam gelopen. Hij zei: ‘Jongens, wat doen jullie hier? Zijn jullie überhaupt wel eens in de moskee geweest?’ En zo kijk ik er ook naar: die jongeren waren hier alleen maar om te rellen.”