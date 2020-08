Buurt maakt bezwaar tegen inrit bedrijfsverzamelgebouw U in Eindhoven

Video Blijdschap bij Donyell Malen over terugkeer: ‘Ik ben blij dat PSV me alle tijd geeft’

16 augustus ,,Dit was een grote stap richting negentig minuten spelen”, zei Donyell Malen over zijn terugkeer bij PSV tijdens het oefenduel met Vitesse van zaterdagvond. Hij kon dertig minuten in actie komen en volgde daarmee het geldende protocol voor een terugkeer. ,,Stiekem baal je dan een beetje als je eruit gaat, maar ik heb alle tijd en ben blij dat PSV me alle tijd geeft.”