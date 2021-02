Buurt Meerhoven wil betere inspraak over politiecomplex; roept hulp gemeenteraad Eindhoven in

EINDHOVEN - De klankbordgroep uit de wijk Meerhoven, die betrokken is bij de inspraak over het politiecomplex dat hier gebouwd moet worden, roept de hulp van de gemeenteraad Eindhoven in. Omdat de gemeente Eindhoven en de politie Oost-Brabant de buurt onder grote tijdsdruk zetten, onvolledig informeren én niet luisteren naar de inbreng.

De klankbordgroep stopt dan ook voor de tweede keer met het overleg. En dat ondanks het feit dat wethouder Yasin Torunoglu persoonlijk betrokken is bij pogingen om de slechte relatie tussen Meerhoven en de instanties te verbeteren. Breekpunt is de tijdsdruk. De politie-organisatie wil zo snel mogelijk een principe-uitspraak van de gemeente over de nieuwbouw. Uiterlijk in mei moet het college van B en W daarover een besluit nemen, anders zou het prestigieuze project aan de neus van Eindhoven voorbij kunnen gaan.

Dat betekent dat de klankbordgroep tot eind maart de tijd had om enkele belangrijke kwesties nog door te spreken. Dat is te weinig, oordeelt de groep in een brief aan de gemeenteraad. ,,Maar we blijven positief ingesteld. We zijn niet tegen de komst van het politiecomplex. En we willen het overleg ook voortzetten. Maar dan wel met meer tijd, de juiste informatie en daadwerkelijke inspraak", aldus Ruben Trieling die als voorzitter van de bewonersvereniging Meerhoven in de klankbordgroep zit.

De politie Brabant-Oost wil aan de Sliffertsestraat in Meerhoven een regionaal complex bouwen voor onder andere de recherche, de Mobiele Eenheid, een cellencomplex voor 35 arrestanten, een trainingscentrum met schietbaan en ondersteunende afdelingen. Ook moet hier de politieacademie, nu nog gevestigd in Woensel-Noord, ondergebracht worden. In totaal is er dan plek voor 2200 politiemensen en 700 studenten.

Volledig scherm Het gebied waar het nieuwe politiecomplex voor Oost-Brabant moet komen, aan de Meerhovendreef/Sliffertsestraat in Eindhoven. © Gemeente Eindhoven

De klankbordgroep denkt dat de wijk opgezadeld wordt met een groot deel van het verkeer omdat het complex aangesloten wordt op de Sliffertsestraat, en niet, zoals de buurt wil, direct op de Meerhovendreef. Bovendien wordt de Sliffertsestraat in het plan verlegd tot vlak langs de woningen, waardoor de buurt veel overlast vreest. Ook zijn de bewoners bang dat veel medewerkers en studenten met de auto komen en in de toch al overbezette wijk parkeren.

Maar van begin af aan heeft de buurt het idee dat het plan al klaar is en dat de klankbordgroep niet serieus wordt genomen, zegt Trieling. Pas in december vorig jaar werd de buurt geconfronteerd met de mededeling dat ze voor 1 januari een advies moest uitbrengen. Toen heeft de groep de wethouder benaderd.

Volledig scherm Eindhoven, Meerhoven: Ruben Trieling, lid van de klankbordgroep voor het politiecomplex in de wijk. © Jean Pierre Reijnen

,,Bovendien hebben de gemeente en de politie veel informatie bewust achtergehouden, ondanks een verzoek volgens de Wet Openbaarheid Bestuur en een toezegging van Torunoglu. Vorige week, in de eerste discussiesessie die de wethouder had beloofd, bleek weer dat we vooraf niet alle informatie hadden gekregen. Bovendien werd afgesloten met ‘we nemen jullie input mee’. Terwijl wij juist willen dat onze inbreng geen aantekening in de kantlijn is, maar dat ze er echt íets mee doen”, aldus Trieling. Dat was de directe aanleiding om maandag brief naar de gemeenteraad te sturen. ,,Daarom is dit wat ons betreft de laatste poging om er iets van te maken. Een noodkreet aan de raad.”

De brief uit Meerhoven is op voorstel van onafhankelijk raadslid Mary-Ann Schreurs op de agenda van de raad geplaatst. Omdat de gemeente volgens haar over de buurt heen 'walst'. ,,Er moet open geluisterd worden, zodat er samen naar oplossingen kan worden gezocht die acceptabel zijn voor alle partijen”, aldus Schreurs. De behandeling is waarschijnlijk dinsdag 9 maart.