Buurt Oude Gracht in Eindhoven wil snelfietspad langs hele Amazonenlaan doortrekken naar Italiëlaan

EINDHOVEN - Het fietspad langs de Amazonenlaan moet doorgetrokken worden, zodat er een Slowlane Oost ontstaat, van de Orpheuslaan tot aan de Italiëlaan. Dat is een grote wens van bewonersorganisatie VOKE in Eckart en de Eindhovense fietsburgemeester.

Wijkbewoonster Annemie Driessen en fietsburgemeester Sarge Meulman maken zich hard voor dit snelfietspad dat ook in het bestemmingsplan staat. Ze maken er nu werk van omdat in 2022 de herinrichting van de Amazonenlaan-Damocleslaan op het programma staat van de gemeente Eindhoven.

Fietsers op de rijbaan

Driessen is als voorzitter van de verkeerscommissie van VOKE (Vereniging Omwonenden Kasteel Eckart) betrokken bij de plannen over de herinrichting. De gemeente Eindhoven wil van het tracé Amazonenlaan-Damocleslaan een 30 kilometerzone maken. Het dubbelzijdig fietspad op de Amazonenlaan zou verdwijnen, fietsers zouden op de rijbaan terechtkomen.

Na protest vanuit de wijk ziet de gemeente daarvan af: het fietspad blijft behouden en krijgt een nieuwe deklaag. Maar het wordt niet doorgetrokken van het Wasvenpad tot de rotonde Orpheuslaan. Wel gaat de gemeente extra aandacht schenken aan het kruispunt met de Nuenenseweg en de wegversmalling bij het Wasvenpad.

Quote Hier kan zonder veel obstakels een mooie route komen. Ook beter voor de veiligheid van de kinderen Sarge Meulman, Fietsburgemeester

Als Driessen het bestemmingsplan van de Oude Gracht uit 2018 nogmaals bekijkt, blijkt dat het fietspad langs de Amazonenlaan de status heeft van Slowlane. Zowel VOKE als de Fietsersbond Eindhoven besluiten om in te zetten op het alsnog realiseren van dit snelfietspad. ,,Het Slowlane-tracé op de Muzenlaan en Mercuriuslaan is er extra bijgekomen. Het is aangelegd met het geld voor de Slowlane Oost. De huidige herinrichting van de Amazonenlaan biedt een uitgelezen kans om hier alsnog een snelfietspad aan te leggen. Fietsen in het groen, zonder last van de auto’s te hebben. Waarom wordt het bestemmingsplan niet uitgevoerd?”, vraagt Driessen zich af. ,,Het is belangrijk om lengtes te maken. Hier kan zonder veel obstakels een mooie route komen. Ook beter voor de veiligheid van de kinderen”, zegt Meulman.

Opkomen voor fietsplezier

Hij bezocht met een delegatie van raadsleden, Fietsersbond Eindhoven en Stichting Beter Eindhoven de Amazonenlaan. ,,De fietser als gebruiker van de openbare weg heeft in Eindhoven een ondergeschikte positie. We staan hier om op te komen voor het fietsplezier in de stad”, aldus Meulman.

Voor de veiligheid van de scholieren van het Novalis College, het Eckart College en de Vrije School Brabant wil de verkeerscommissie de uitritconstructie terug op het kruispunt Amazonenlaan-Damocleslaan-Nuenenseweg. Zodat auto’s voorrang aan fietsers moeten geven en het voor sluipverkeer minder aantrekkelijk is om de Nuenenseweg te nemen.

Wensen van omwonenden

De gemeente laat weten dat zoveel mogelijk rekening is gehouden met wensen van omwonenden en andere belanghebbenden. Een eerste ontwerp komt eind november beschikbaar. Er is dan nog drie weken de mogelijkheid om te reageren. Kleinschalige wijzigingen wil de gemeente eventueel nog meenemen in het definitief plan, dat eind december gereed zal zijn.

Volgens een gemeentewoordvoerder is het huidige Slowlane-tracé via de Muzenlaan gekozen, omdat het dwars door de woonwijken loopt en een betere verbinding geeft met het centrum en de TU/e. De aanleg kon ook gekoppeld worden aan andere werkzaamheden. Het oostelijke fietspad langs het Dommeldal is meer gericht op recreatie.