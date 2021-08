Buurt schrikt van wapenvondst Eindhoven en arrestatie man en vrouw: ‘Het zijn gewoon aardige mensen’

Het begon donderdagmiddag rond drie uur met de komst van politieagenten in normaal uniform, zag de vrouw. ,,Daarna kwamen de kogelvrije vesten en iets later de bivakmutsen. De afgelopen nacht hoorden we het aggregaat van de bouwlampen die de politie gebruikte om door te kunnen werken", vertelt de vrouw vrijdagmorgen, nog voordat duidelijk werd dat in een garagebox vlakbij haar woning automatische wapens, handvuurwapens en munitie zijn aangetroffen. Een man en een vrouw werden opgepakt.