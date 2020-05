Buurt vangt bot bij gemeente over plannen CPO Philipsdorp aan Draaiboomstraat in Eindhoven

Het college van B en W zegt in antwoord op de zienswijzen uit de buurt dat nergens is vastgelegd dat er sprake zou zijn van een juridisch recht van overpad. Er was wel een gedeeld pad, maar dat is in de loop der jaren bij de tuinen getrokken. Dus is het een kwestie van particulieren die onderling iets moeten regelen. CPO Philipsdorp is daartoe bereid, zegt Evelien Wierts. Voor de buren is dat niet genoeg, zeggen Van Schie en Hendriks. ,,Er is nog niks vastgelegd, dus weten we niet waar we aan toe zijn. We willen dat de gemeenteraad daar goed naar kijkt voordat het plan vastgesteld wordt.”