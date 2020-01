Buurtbewoners ergeren zich kapot aan ‘knullige’ lantaarnpaal midden in Eindhovens parkeervak

STRP Festival naar binnenstad in Eindhoven en een stuk korter: ‘Doorde­weeks vloeide de energie weg uit het festival’

19:30 EINDHOVEN - Het Eindhovense STRP Festival verlaat Strijp-S en zal vanaf de komende editie in april gehouden worden in de Eindhovense binnenstad. Voortaan duurt het bovendien vier in plaats van tien dagen.