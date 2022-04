Buurtbewoners nog niet overtuigd van plan woningbouw op hoek Biesterweg/Ericastraat in Eindhoven

Dat zijn de vragen die zo vaak aan bod komen als een ontwikkelaar in een bestaande buurt een inbreidingsplan maakt. In dit geval willen For Tomorrow en B-Concrete 38 appartementen van zo’n 50 vierkante meter bouwen, op de plaats waar nu een oud kantoorpand min of meer illegaal wordt bewoond. Met veel groen rondom en op het dak, en elf parkeerplaatsen en bergingen in de tuin. Woensdagavond was de buurt uitgenodigd om te komen vertellen wat ze ervan vindt.