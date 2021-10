Buurtbewoners tegen appartementen in oud kantoorpand aan Strijpsestraat in Eindhoven

Debuutro­man ‘Afstand’ van Andreas Floor over je los maken van de kerk; ‘Geloof zou juist moeten verbinden, niet verwijde­ren’

12 oktober HEEZE - Wat als je het geloof dat je van je ouders hebt meegekregen niet meer ziet zitten? Heezenaar Andreas Floor stapte toen hij 18 jaar was uit de christelijke geloofsgemeenschap de Noorse Broeders. Het zorgde voor veel onbegrip in zijn familie. In zijn debuutroman Afstand verhaalt hij over het dilemma.