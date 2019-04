Buurtbewoonster Schrijversbuurt: Ook rol gemeente Eindhoven bij fluitende TD-balkons

video Week van de waarheid voor Muziekge­bouw in Eindhoven

9:27 De pianist bij de ingang zet met gevoel voor drama de titelsong van de film Titanic in als de eerste bezoekers zaterdagavond binnenstappen bij het Eindhovense Muziekgebouw. Het lot van het roemruchte schip is bekend en of het cultuurpodium in de Eindhovense Heuvel ook kopje onder gaat, moet komende week duidelijk worden.