Buurtbus met scherm, ventilator en filter in november weer de weg op

TNO adviseert, op basis van uitgebreid onderzoek dat de afgelopen maanden werd uitgevoerd, om de busjes te voorzien van een kuchscherm, een dakventilator voor de luchtafvoer en een Hepa luchtfilter, zoals dat ook gebruikt wordt in ambulances en vliegtuigen.

Ook adviseert TNO om bussen regelmatig te reinigen. Sinds maart staan de voertuigen aan de kant. Omdat de busjes maar over één in- en uitstapdeur beschikken, was extra onderzoek nodig om ze coronaproof te kunnen maken.

Anderhalve ton

Alle buurtbussen worden de komende vijf à zes weken aangepast. Een ingreep die per voertuig een investering van zo'n 3.000 à 5.000 euro vergt, aldus Juul van Hout, directeur van de in Zuidoost-Brabant opererende busmaatschappij Hermes. Voor alle bussen in Nederland samen betekent dat een onkostenpost van 1 tot 1,5 ton: geld waarvoor de ov-bedrijven door het Rijk gecompenseerd worden, aldus Van Hout, tevens landelijk coördinator van de coronamaatregelen in de bus.

Of de buurtbussen straks weer overal en in dezelfde frequenties kunnen gaan rijden, is afhankelijk van de wil van de betrokken vrijwilligers. In het Brabantse concessiegebied van Hermes zijn elf buurtbusverenigingen actief, met 23 busjes en vele tientallen chauffeurs, veelal gepensioneerden. ,,Dat zijn bijna allemaal mensen uit de kwetsbare groep. Ik zou het begrijpen als er onder hen mensen zijn die ondanks alle maatregelen niet achter het stuur durven te kruipen", zegt Van Hout.

Dienstregeling

Mocht een tekort aan chauffeurs ontstaan, dan wordt wellicht het vervangend vervoer per regiotaxi deels voortgezet. Of dat gaat gebeuren, weet Van Hout niet. ,,Ik weet wel dat er ook veel chauffeurs zijn die na een halfjaar thuis op de bank weer dolgraag willen gaan rijden. Eventueel kunnen we ook nog de dienstregeling halveren.”

Jan Verboort, als bestuurslid bij de buurtbusvereniging in Sint-Oedenrode belast met chauffeurszaken, ziet een tekort aan vrijwilligers niet snel ontstaan. Uit een enquête onder de 35 chauffeurs -maar dat was in juli- blijkt dat de meesten graag weer aan de slag gaan, zegt Verboort. ,,Drie mensen hebben zich sindsdien teruggetrokken, maar daarvoor heb ik alweer drie nieuwe kandidaten gevonden. De meeste chauffeurs bij ons staan te trappelen om weer de weg op te gaan.”