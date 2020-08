Buurtcafé Stratum Centraal opent de deuren

De combinatie van een koffiehuisje en een buurtcafé op één adres maakt het project nog extra bijzonder. Drie maanden later dan gepland gaan de deuren open. Mede-initiatiefnemer Elian Cremers oogt vermoeid maar tevreden: ,,Het was een kronkelige weg met de nodige hobbels erin. Om de kosten te drukken hebben we veel zelf gedaan, voordat de aannemer aan de slag kon met het opbouwen van het interieur. En dan kom je altijd verrassingen tegen die meer tijd vragen. Overleg met buurtgenoten en de brandweer over deugdelijke vluchtwegen bijvoorbeeld. Corona niet te vergeten. Maar nu hebben we dan ook iets goeds. We voldoen aan alle moderne veiligheidseisen.” Hij kijkt trots naar de drie pooltafels en de dartborden. ,,Het is gloednieuw en vertrouwd tegelijkertijd. We kunnen niet wachten om het resultaat aan de buurtbewoners te laten zien.”