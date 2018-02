Buurtcontract Woensel-West gaat meer over mensen dan over stenen

Heuvel Galerie Eindhoven tijdelijk ontruimd wegens automatisch brandalarm

18:50 EINDHOVEN - De Heuvel Galerie in Eindhoven is vrijdagavond rond 18.15 uur ontruimd. Aanvankelijk was het onduidelijk waarom het alarm afging. Niet veel later, rond kwart voor zeven, werd duidelijk dat het automatisch brandalarm van kledingzaak TK Maxx af was gegaan.