‘Buurtgezinnen helpen bij integratie van onze dochters’

EINDHOVEN - Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’ is in de Eindhovense stadsdelen Stratum en Tongelre dit voorjaar het landelijke project Buurtgezinnen van start gegaan. De eerste ervaringen zijn positief, voor zowel het hulp vragend gezin als het gezin dat steun biedt.

Soms krijgt een gezin wel heel veel voor zijn kiezen en is een steuntje in de rug geen overbodige luxe. Abdulaziz Khaled vluchtte vijf jaar geleden uit Syrië, zijn vrouw en dochtertje Watfa (7) volgden hem een jaar later. Na een asielprocedure en verblijf in diverse opvangcentra kwam het gezin drie jaar geleden in Eindhoven terecht en kreeg een huis toegewezen in Stratum.

Vanaf 0 beginnen

,,We zijn hier met helemaal niks gekomen", vertelt Khaled. ,,Bovendien spraken we alleen onze eigen taal, ook geen Engels. Het was dus echt vanaf punt 0 een nieuw leven opbouwen.”

Taal is de sleutel

Hij besefte dat taal de sleutel was tot kansen in ons land en besteedde daarom veel tijd aan het leren van het Nederlands. Daarvoor deed hij naast de aangeboden lesuurtjes vrijwilligerswerk in een bejaardencentrum en bij Vluchtelingenwerk. Totaal anders dan het leven in het noorden van Syrië waar Khaled als witgoedmonteur werkte.

Te weinig taallessen

,,Gelukkig heb ik hier vorig jaar, na verschillende tijdelijke baantjes, een vast contract gekregen, eveneens als witgoedmonteur. Dat is fijn, maar ik heb me de eerste jaren vaak wel gefrustreerd gevoeld over de uitkeringsinstantie en het geringe aantal taallessen per week.”

Concentratiepoblemen

Toen zijn vrouw en zijn dochtertje Watfa naar Nederland kwamen, was het meisje nog geen drie jaar oud. Ze kon weliswaar meteen op een peuterspeelzaal terecht, maar ook zij heeft veel meegemaakt in haar jonge leventje. En hoewel ze hier goed gewend is geraakt, heeft zij ook nu nog concentratieproblemen op school.

Gekoppeld aan steungezin

Haar leerkracht maakte haar ouders attent op de ondersteuning die Buurtgezinnen biedt. Er werd een geschikt steungezin gezocht en sinds een maand of twee komt Watfa elke woensdagmiddag naar het gezin van Sonja van Schendel. Ze speelt daar met haar dochtertje Megan, doen samen spelletjes, wat taaloefeningen of lezen een boekje. Activiteiten waar Watfa meer rust door krijgt.

Laagdrempelig

Sonja van Schendel: ,,Toen ik het oproepje van Buurtgezinnen voorbij zag komen op Facebook, sprak het idee me direct aan. Het laagdrempelige, iets kunnen betekenen voor anderen, maar ook mensen leren kennen die ik anders waarschijnlijk niet had ontmoet. En het werkt. Watfa komt hier graag, dat is leuk om te zien. Bovendien kost dit weinig energie, ik zie dit echt niet als een karwei.”

Goede toekomst

Ook Khaled merkt dat zijn dochter geniet van de woensdagmiddagen. ,,Om die reden hebben we nu ook onze jongste dochter gekoppeld aan Buurtgezinnen. We zijn hier gekomen om onze kinderen een goede toekomst te kunnen geven. Integreren in de Nederlandse samenleving is daar natuurlijk heel belangrijk bij. Dat vindt mijn vrouw ook. Buurtgezinnen draagt daar zeker aan bij.”

* Info via: buurtgezinnen.nl of Christel@buurtgezinnen.nl