‘Buurthart’ wordt ontmoetingsplek voor bewoners van nieuw wijkje Te Veld in Eindhoven

Voor de invulling van het Buurthart hebben de toekomstige bewoners al ideeën aangedragen. De ontmoetingsruimte wordt ondergebracht in een nog te bouwen appartementencomplex van Woonbedrijf op Te Veld. In dat gebouw komen ook 56 woningen, met één, twee of drie kamers.

Het Buurthart komt er dankzij financiële ondersteuning van de gemeente Eindhoven, plús de vier initiatiefnemers: Woonbedrijf, 'thuis, Van Wijnen en Minitopia. In buurtschap Te Veld, aan de Castiliëlaan en omgeving, worden in totaal 670 woningen gebouwd: 350 sociale huur, 101 middeldure huur, 119 experimentele woningen en 100 zelfbouwhuisjes (Minitopia).

Reeks ideeën

Het Buurthart komt op de begane grond van het nieuwe complex van Woonbedrijf, waarvan de bouw -door Qyuubs- in het tweede of derde kwartaal van dit jaar van start gaat.

Weer een ander heeft het idee aangedragen om in de weekends een creatief café te houden, waarbij bezoekers zelfgebakken hapjes meebrengen. In het café zou ook een ‘ruilkast’ kunnen komen. Ook denkt zij aan workshops waarbij van oude materialen ‘nieuwe dingen’ worden gemaakt.

Houtwerkplaats en tafeltennissen

De bewoners van Te Veld worden medeverantwoordelijk voor het gebouw, het beheer en de activiteiten. Hierbij is wellicht een rol weggelegd voor stichting de Buurtraad. Ook is het mogelijk dat er een maatschappelijk ondernemer in de arm wordt genomen. De beheerder gaat de ruimtes verhuren aan derden om opbrengsten te genereren. Het is de bedoeling dat het Buurthart de hele week geopend is.