Buurthuis De Hoeksteen in Prinsejagt is verbeterd en mag door

‘We zijn hier ontzettend blij mee. Ik heb meteen onze vrijwilligers ingelicht over dit positieve bericht. Dat kunnen we wel gebruiken in deze tijd met het coronavirus”, zegt Björn Neervoort, beheerder van het buurthuis aan de Gerretsonlaan in Eindhoven.

Risico op sluiting

In 2017 is de gemeente Eindhoven begonnen met het project Ons Buurthuis Bruist (OBB). Een plan om buurthuizen, gehuurd van de gemeente, meer activiteiten te laten organiseren en omwonenden te betrekken. Zij moeten voldoen aan een aantal eisen. Buurthuizen en wijkcentra met een groene status hoefden geen aanpassingen te doen. Rood betekende sluiting. De Hoeksteen in de wijk Prinsejagt kreeg de oranje status. ,,Dat betekende dat er een aantal stappen gezet moesten worden om naar groen te veranderen en niet het risico te lopen om de steun van de gemeente te verliezen of zelfs gesloten te worden”, zegt secretaris Rob Verhaar.

Voor De Hoeksteen betekende dit meer betrokkenheid met de buurt, meer kinderactiviteiten en een groter bestuur. In februari is het bestuur van De Hoeksteen uitgebreid met Dannie Beijk en Rob Verhaar. Voormalig beheerders Bert en Dorothé Neervoort – die per 1 januari het beheer hebben overgedragen aan hun zoon Björn – zitten in het bestuur tot er goede vervanging is gevonden, vertelt Verhaar.

Kinderbingo

De Hoeksteen heeft de banden aangehaald met de belangenverenigingen Prinsejagt en Prinsejagt 3 en er zijn twee wijkfeesten gehouden. Verder heeft het wijkteam kindercarnaval, een maandelijkse kinderdisco en kinderbingo op poten gezet. Ook zijn er knutselmiddagen, naar een spelletjesmiddag of -avond wordt nog onderzoek gedaan.

,,We zijn blij dat het buurthuis groen licht heeft gekregen op basis van deze stappen én door de gemeente erop te wijzen dat er al jaren wijkgebonden groepen gebruikmaken van de Hoeksteen”, zegt Verhaar. ,,Hiermee is de continuïteit van de Hoeksteen gewaarborgd.”