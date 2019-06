Buurthuis de Meerpaal in Strijp blijft tóch open

In december leek het doek definitief te vallen voor het buurthuis. Het dichtdraaien van de subsidiekraan in november 2017 door welzijnsorganisatie Lumens was de start van een onzekere periode voor de Meerpaal. Het bleek voor de beheerstichting financieel niet haalbaar om het buurthuis draaiende te houden. ,,Onze conclusie was: we stoppen ermee”, aldus bestuurslid Hans van de Ven. ,,Maar toen kwam KBO Eindhoven om de hoek kijken.” Letterlijk, want KBO Trudo, een lokale afdeling, zat tot voor kort in het Kraaiennest, een ander buurthuis in Strijp op steenworp afstand van de Meerpaal.