Buurthuis De Zuidwester in Eindhoven nog tot eind jaar open

Het buurthuis aan de Cyclamenstraat in Eindhoven blijft nog open tot 1 januari. Aanvankelijk had de gemeente besloten dat het de voorziening, beheerd, door welzijnsorganisatie Lumens, vorige maand zou sluiten omdat er niet genoeg buurtgebonden activiteiten zouden plaatsvinden, zoals deze krant ook eerder meldde. Later is besloten dat GGzE GGzE De Boei het beheer nog een halfjaar mag voortzetten.