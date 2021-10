Buurthuizen in Eindhoven richten zich op eenzame ouderen

,,De aandacht voor ouderen is weer een hot item”, zegt Ge Wonink, voorzitter van wijkcentrum ’t Trefpunt in de wijk de Tempel. Wonink geeft aan dat uit publicaties blijkt dat veel ouderen, in het bijzonder in zijn wijk, de kans lopen om geïsoleerd verder te leven. ,,Wij willen graag een middelpunt zijn voor die ouderen. De aandacht voor de ouderen past binnen het beleid van ’t Trefpunt.”

Nu veel coronamaatregelen opgeheven worden, kunnen de wijk- en buurtcentra hun activiteiten weer opstarten en zijn er volop nieuwe initiatieven. Om de aandacht voor ouderen compleet te maken heeft ’t Trefpunt besloten de grote zaal op vrijdag niet te verhuren. De zaal is gereserveerd voor een programma speciaal voor ouderen met ’s morgens linedancen en in de middag bijvoorbeeld kienen.

Veilige ontmoetingsplaats

Ook Senioren Sociëteit Andromeda in de wijk Eckart merkt dat de soos in een behoefte voorziet. ,,Voor veel mensen is het een veilige en sociale ontmoetingsplaats voor hobby’s, creativiteit en vooral contacten. In de soos krijgt eenzaamheid geen kans”, zegt voorzitter Lidy Ross. Even leek het animo af te nemen, maar inmiddels stijgt het aantal aanmeldingen. ,,We weten zeker dat er eenzaamheid is, maar we kunnen deze mensen niet altijd bereiken.” Daarom werkt de soos samen met partners uit de wijk, zoals het Woonbedrijf en zorgpartners om meer zicht te krijgen op eenzame senioren.

Archipel Zorggroep en andere aanbieders van dagbesteding voor ouderen bieden inmiddels niet alleen dagbesteding op hun eigen woonzorglocaties, maar ook bij de wijkcentra met als bedoeling dat de senioren integreren met andere wijkactiviteiten.

Buurtbabbel

Bij welzijnsorganisatie Lumens, verantwoordelijk voor zeven wijkcentra, waaronder wijkcentrum De Mortel in de wijk Achtse Barrier, staat aandacht voor eenzame senioren in het werkplan. Diny Ossewaarder, zakelijk leider: ,,Ons is gevraagd om hier aandacht voor te hebben, belangrijk hierin is de samenwerking met de partners in de wijk. Er een goede samenwerking met WIJeindhoven, stichting Achtse Barrier voor Elkaar en Archipel. We hebben dan ook in het laatste kwartaal nieuwe activiteiten op de planning staan.” Eens in de twee maanden komt er een buurtbabbel op de laatste vrijdag van de maand om meer verbinding te leggen met de buurtbewoners. Deze start in november.

In het Dorpshuis in kerkdorp Acht zijn recent de eerste inloopmiddagen gehouden en binnenkort komt het Repaircafé waar senioren aan meewerken. Initiatiefnemer de Dorpsraad Acht loopt tegen het probleem aan hoe je deze ouderen kunt bereiken. Gerard Smelt, lid van de Dorpsraad: ,,In navolging van het succes in andere wijken heeft de Dorpsraad het idee opgepakt om toch te proberen een kerstmaaltijd te organiseren voor alleenwonende ouderen.”

Voor de uitgebreide programmering van activiteiten zie websites buurt- en wijkcentra.