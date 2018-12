Buurthuizen Kraaiennest en Meerpaal in Eindhoven gesloten

De te slopen houten noodlokalen die Het Kraaiennest worden genoemd, dienden in het verleden als leslokalen en worden sinds langere tijd gebruikt door onder meer speeltuinvereniging St. Trudo. De noodlokalen voldoen echter niet meer aan de wettelijke eisen en zijn financieel en technisch volledig afgeschreven. Investeren in een renovatie van het gebouw is niet mogelijk. Als eigenaar van het terrein en de opstallen rest SKPO (bestuur van de Trudoschool) geen andere optie dan de lokalen te slopen. De verenigingen die er gebruik van maken, hebben het verzoek gekregen het gebouw uiterlijk 31 januari 2019 te hebben leeggehaald.

Lage bezoekersaantallen

Daarnaast heeft ook een nabijgelegen wijkaccommodatie, De Meerpaal aan de Schoenerstraat, haar deuren gesloten. Al in 2017 is door Welzijnsinstelling Lumens besloten om geen subsidie meer aan te vragen vanwege de lage bezoekersaantallen. Hierdoor dreigde het buurthuis toen al dicht te gaan. Begin 2018 is echter besloten om De Meerpaal nog een jaar open te houden om te kijken of er een oplossing kon worden gevonden, mede vanwege de aangekondigde sloop van Het Kraaiennest. Zo is onder meer gekeken of de vrijwilligers van Het Kraaiennest hun activiteiten konden voortzetten in De Meerpaal. Hier zijn de betrokken partijen onderling echter niet uitgekomen, waardoor het buurthuis nu is gesloten.

Wijkoverleg Strijp binnen de Ring heeft zich ingezet voor het voortbestaan ervan. ,,Wij betreuren dat het wijkgebouw niet gecontinueerd wordt en dat er activiteiten verspreid zullen moeten worden over andere locaties in Strijp”, aldus voorzitter Piet Hijnen. Eigenaar woningcorporatie Trudo gaat nu op zoek naar een andere huurder voor De Meerpaal.

Vervelend