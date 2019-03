Buurtje in Woensel onder de loep: 26 panden doorzocht, 28 auto's in beslag genomen

EINDHOVEN - In de strijd tegen criminaliteit werd afgelopen week met een grootschalige actie de Woenselse wijk Rapenland onder de loep genomen: 26 panden werden doorzocht, 28 auto’s in beslag genomen.

Maar liefst 28 auto’s verdwenen afgelopen week tijdens een controle van de Belastingdienst in Woensel achterop een sleeptruck. Ze werden ze in beslag genomen omdat eigenaren een dikke schuld bij de Belastingdienst hadden. De controle maakte onderdeel uit van een grootschalige actie in de Eindhovense buurt Rapenland, waarbij ook allerlei verdachte panden een bezoekje kregen.

Hennepfabriek

De keuze viel op Rapenland, het buurtje onder het Catherina Ziekenhuis, na verschillende meldingen van onder andere drugsoverlast. Bij een eerdere actie werd begin december in de Raedeckerstraat nog een professionele wietkwekerij ontdekt. De boel was er zo geordend - tie-wraps die alle kabels netjes bij elkaar houden, kalendertjes waar de bloei- en snoeitijden op worden bijgehouden – dat de vondst al snel door het leven ging als ‘hennepfabriek’.

Dergelijke heftige vondsten bleven deze week uit: geen kwekerijen, geen drugslabs. Tegelijkertijd bleek er bij doorzoeken van de 26 locaties van alles mis. Drie keer was er sprake van adresfraude, twee panden werden illegaal bewoond, één keer was er geknoeid met de elektriciteit. Voor de rest ging het vooral om overtredingen op het gebied van brandveiligheid. Op één locatie was de situatie zo gevaarlijk dat het pand onmiddellijk werd gesloten.

Schulden bij de Belastingdienst

Bij de actie werden verschillende instanties samen zoals de politie, gemeente en Belastingdienst. Die laatste hield nog een aparte controle in het verkeer. Daarbij werd op basis van het kenteken van passerende auto’s gekeken of er schulden bij de belasting openstonden. Bestuurders die langs de kant werden gezet kon meteen het verschuldigde bedrag aftikken. Wie niet kon of wilde betalen, moest zijn auto achterlaten. Dat gebeurde in totaal dus 28 keer. De politie slingerde verder vijftig mensen op de bon voor het opvoeren van hun brommer, negen verkeersdeelnemers kregen voor andere overtredingen een proces-verbaal.