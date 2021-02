Buurtwinkel ‘Eten zonder streken’ in Philipsdorp in Eindhoven stopt ermee

EINDHOVEN - Buurtwinkel ‘Eten zonder streken’ aan de Frederiklaan in Eindhoven stopt ermee. De negatieve effecten van de coronacrisis liggen ten grondslag aan het besluit van onderneemster Tamara Strijbos.

De winkel met Brabantse streekproducten van kleine Brabantse boeren en producenten in het karakteristieke pand aan de Frederiklaan leverde ook en vooral vegetarische 'take away’ producten aan de horeca. Maar omdat de horeca het laatste jaar goeddeels stil is gevallen, zijn die inkomsten ook weggevallen. ,,En van alleen de winkelverkoop red je het als kleine buurtwinkel tegenwoordig niet meer", zo motiveert Strijbos haar besluit.

Beeldbepalend pand

Strijbos begon haar streekwinkel in 2014 in de Edisonstraat in Woensel-West. In 2018 verhuisde ze naar het beeldbepalende pand aan de Frederiklaan na een ‘pitch’ van verhuurder Woonbedrijf waar ook de buurt bij werd betrokken. Die werd gehouden omdat de corporatie waarde hecht aan de buurtfunctie van het winkelpand dat al in de jaren 20 van de vorige eeuw in Philipsdorp werd opgenomen.

Buurt koos voor streekproducten

Van de in totaal 35 ingediende plannen van ondernemers voor het pand waar 45 jaar lang een postzegelhandel in had gezeten, mochten uiteindelijk vier ondernemers hun plan presenteren. Daaruit koos een meerderheid van de buurtbewoners voor Eten zonder streken.

Jammer en vervelend

Woonbedrijf is ervan op de hoogte dat ‘Eten zonder streken’ stopt. ,,Jammer en heel vervelend voor de ondernemer dat zij zo getroffen is door de coronacrisis", laat een woordvoerster weten. Het winkeltje zal waarschijnlijk wel een buurtfunctie houden, maar het is nog onduidelijk op welke manier het winkelpand met daarboven ook woonruimte aangeboden en verhuurd zal worden. Dat wordt de komende tijd bekeken waarbij ook rekening zal worden gehouden met coronamaatregelen.