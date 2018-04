Buurvrouw over vermoorde Eindhovenaar: 'Zag meteen dat hij dood was'

EINDHOVEN - Marianne van Gelder hoorde donderdagochtend eerst het gegil. Toen ze in haar kamerjas naar buiten stapte, zag ze haar buurman dood in de auto zitten. ,,Het was verschrikkelijk."

Hij zat achter het stuur van zijn Mercedes, zijn hoofd hangt schuin naar links. Achterop zijn hoofd, op zijn halflange grijze haar staat zijn bril nog. Het raam aan de passagierskant is kapot. Op de grond liggen een stuk of tien kogelhulzen. En nog eens drie aan de andere kant van de klassieke cabriolet. ,,Zijn gezicht was bleek. Ik zag meteen dat hij dood was. Het was verschrikkelijk”, vertelt Marianne van Gelder.

Het blijkt te gaan om de 51-jarige Toon Sweegers, de vriend van haar buurvrouw. De Eindhovenaar is van dichtbij doodgeschoten voor haar huis aan Den Bult, op een steenworp afstand van het Philipsstadion. Hij was naar verluidt een bekende van de politie. Maar of de dader uit criminele hoek komt, is nog onduidelijk.

Overstuur

Om 8.00 uur in de ochtend vindt zijn schoonzoon zijn lichaam in de auto. Die was hem bezorgd gaan zoeken. Van Gelder rent in haar kamerjas naar buiten als ze hem in paniek hoort roepen. Ook haar buurvrouw, de partner van Sweegers, is totaal overstuur. Van Gelder: ,,Ze bleef maar roepen: Waarom heeft niemand iets gemerkt?”

Alles wijst er namelijk op dat Sweegers al uren eerder is doodgeschoten. Hij was de avond ervoor op bezoek bij zijn vriendin. Na afscheid te hebben genomen, stapte hij in zijn auto. Mogelijk is hij toen opgewacht en geliquideerd. Maar niemand in huis had door dat er iets verschrikkelijks was gebeurd. Tot 's morgens vroeg. Verschillende bewoners hoorden rond half twaalf 's avonds wat kabaal, maar niemand belde de politie. Ook Van Gelder niet. Ze heeft dan net met haar zoon gegeten en zit nog op de bank: ,,Het klonk een beetje alsof er op de deur werd geklopt, maar dat was het niet. De honden sloegen ook aan, maar dat doen ze wel vaker. Nu ik weet wat er is gebeurd, denk ik dat er toen werd geschoten.”

Volledig scherm Forensische rechercheurs onderzoek de plaats van delict. © fotopersburo Bert Jansen

Autohandelaar

Buurtgenoten kijken vol verbazing naar het onwerkelijke tafereel in hun straat. De meesten van hen kenden Toon Sweegers niet, zijn vriendin woonde ook pas sinds afgelopen zomer in de straat. ,,Je weet wel, die autohandelaar. Met dat halflange grijze haar”, beschrijven ze het slachtoffer aan elkaar. Sweegers handelde de afgelopen jaren in tweedehands auto’s. Hij had samen met familie zijn eigen zaak: eerst op Ekkersrijt in Son en Breugel, de laatste driekwart jaar op De Hurk in Eindhoven.