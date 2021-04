Caatje uit Stratum is ‘Koningin voor 1 dag’ en gaat de echte koning ontmoeten

EINDHOVEN - En de winnaar is… Caatje van den Berg (15). Na een spannende, lange finale is de winnaar bekend van de online wedstrijd ‘Koning voor 1 Dag’. Caatje mag zich ‘Koningin voor 1 dag’ noemen en ontmoet dinsdag koning Willem Alexander in levenden lijve op de High Tech Campus.

Tijdens de grote finale op maandagavond in het Centrum van de Kunsten (CKE) is één Eindhovense koning(in) overgebleven. Winnaar is Caatje van den Berg uit Stratum, met haar vijftien jaar de jongste deelneemster.

,,Dit heb ik niet aan zien komen. Toen ik genomineerd werd, wist ik niet wat het inhield en nu sta ik zomaar in de finale”, zegt een blije Caatje.

Fotocollage van kaarsjes

Aan het begin van de coronaperiode heeft Caatje een fotocollage gemaakt van alle kaarsjes die voor de deur stonden bij een gezin waar de moeder van was overleden. De collage heeft zij aan het gezin cadeau gegeven ter herinnering. De Stratumse is genomineerd door de weduwnaar van de overleden vrouw.

Na vijf rondes met onder andere doe- en muziekopdrachten en kennisvragen over Eindhoven, heeft Caatje alle volwassenen weggespeeld en knallen de confettikanonnen en kroont zij zichzelf tot koningin. ,,Ik was wel zenuwachtig. Ik wist niet wat ik kon verwachten, maar het ging best wel goed”, vertelt zij.

Zeven koningen en koninginnen

Koning voor 1 Dag is een initiatief van het CKE in samenwerking met de Effenaar, Buurtcultuurfonds Woonbedrijf en gemeente Eindhoven. De koning en zijn gezin komen op bezoek in Eindhoven. Het CKE wil dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan en is op zoek gegaan naar een bijzondere Eindhovenaar, die zich inzet voor hem of haar buurt. Uit alle nominaties zijn na een aantal online ‘Buurten Battles’ zeven koningen en koninginnen uit zeven stadsdelen overgebleven die het tegen elkaar op hebben genomen in de finale.

De Koning voor 1 dag ‘wint’ een ontmoeting met koning Willem Alexander als hij Eindhoven bezoekt op Koningsdag. Caatje wordt dinsdagochtend opgehaald en naar de High Tech Campus gebracht.

Quote Het is wel heel speciaal dat ik de koning ga ontmoeten Koningin Caatje

Hoe het programma er precies uit gaat zien is nog een grote verrassing, maar rond de middag is het ‘grote’ moment. ,,Het is wel heel speciaal dat ik de koning ga ontmoeten”, sluit Caatje het gesprek af om vervolgens haar overwinning te gaan vieren.

Tien tronen

Tijdens Koningsdag krijgen de overige bewoners van Eindhoven ook een kans om Koning voor 1 Dag te zijn. In opdracht van het CKE hebben Eindhovense scholen tien tronen gemaakt die dinsdag door de stad toeren in gezelschap van lakeien en fotografen.

Mensen worden op de foto gezet en een krijgen een bijzondere versie van het Wilhelmus te horen of te zien, uitgevoerd door Eindhovense verenigingen en artiesten.