Cabaretduo Maartje & Kine verrast Juliusstraat met optreden: ‘Dit is het grootste deurmatconcert ooit’

EINDHOVEN - Verrast zijn ze zeker, de bewoners van de Juliusstraat in Eindhoven, als de bus van Maartje & Kine de straat in rijdt, het kleurrijke cabaretduo twee stoeltjes op de stoep zet en het nieuwsgierig toegelopen publiek toespreekt.

Met al een optreden in Helmond en drie in Eindhoven achter de rug, weten Maartje en Kine in hun felgekleurde leggings het publiek wel aan het dansen te krijgen op hun lied Macarona, vrij vertaald naar de welbekende zomerhit Macarena. Het is zelfs mooi weer. Marcel Kennis zit vooraan. Hij heeft zijn straat aangemeld voor dit zogeheten deurmatconcert, een ‘mini-optreden voor de thuisblijvers en thuiswerkers, die inmiddels al ruim een jaar video-callen in colbert en pyjamabroek', zoals de website van Maartje & Kine vermeldt.

Drie liedjes zingen ze en vooruit, nog een toegift. ,,Meestal doen we dit vanuit onze bus of echt op de deurmat bij mensen. Het zijn altijd hele kleine privé-optredens. Dit is echt het grootste deurmatconcert ooit, met zoveel mensen", licht Maartje toe.

Gemeenschappelijke tuin opgeknapt

Kennis heeft de Juliusstraat aangemeld, omdat ze samen de gemeenschappelijke tuin op de binnenplaats hebben opgeknapt. Een idee van zijn dochter. ,,Zij wilde graag een duikelrek en ging daarvoor geld ophalen in de straat. Een tuinarchitect vond dat zo'n leuk idee dat hij mee ging helpen. Met de hele straat hebben we twee zaterdagen gesnoeid en geklust en de tuin opgeknapt. Compleet met nieuw duikelrek, twee hutten, een piratennest en een blote-voeten-pad.” De tuin bestaat al sinds 1992. Albertien Schoots was destijds de initiatiefneemster en heeft nu ook weer meegeholpen. ,,We houden de tuin zelf bij met ongeveer 25 bewoners. Mijn kinderen hebben er altijd gespeeld en nu mijn kleinkinderen.”

In mei en begin juni trekt het duo Maartje & Kine met hun bus vol lampjes, instrumenten en slingers door het land met de show ‘70 Deurmatconcerten voor Binnenblijvers’. Vrijdag waren ze in Brabant. ,,Bijvoorbeeld bij Marieke in Eindhoven. Ze werkt al een jaar alleen thuis op haar zolderkamer, terwijl haar man er vandoor ging met een ander. We trekken langs Gerard in Breda, die aan het herstellen is na chemotherapie en al een jaar zijn kleinkinderen niet heeft gezien. En we verrassen docente Paula, die door het thuiswerken haar leerlingen mist.”

Bekend duo in cabaretwereld

Maartje de Boer en de Noorse Kine Håndlykken vormen sinds 2013 een duo. Ze bespelen diverse muziekinstrumenten zoals viool, accordeon, ukelele, banjo, basbalalaika, piano, autoharp, melodica, mondharmonica, klokkenspel en kazoo. Inmiddels spelen ze al hun vierde theatershow Hoge Noot en zijn geen onbekenden meer in de cabaretwereld. Omdat ze door corona al ongeveer een jaar geen grote optredens kunnen geven, verrassen ze mensen thuis. De lijst van aangemelden staat op ruim tweehonderd.