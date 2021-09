Cabaretier Hans Teeuwen wil niet optreden met verplichte coronapas: ‘Ik kan er niet mee leven’

Procedure vergunning Mysteria voor Ploegstraat­kerk in Eindhoven moet helemaal opnieuw

14 september EINDHOVEN - Het huiswerk moet helemaal over, dat is de conclusie van de rechter over de vestiging van gamecentrum Mysteria in de kerk in de Ploegstraat in Eindhoven. De gemeente heeft de gevolgen voor de leefbaarheid van de buurt onvoldoende in beeld gebracht.