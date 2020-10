Cabaretière Anne Neuteboom in Kattendans Bergeijk: grofgebekt én kwetsbaar

Neuteboom is een rusteloze millennial die intelligente humor serveert, qua chaos ergens tussen Stefano Keizers en Henry van Loon in. Ze is grofgebekt en smult van seks-, scheet-, pies- en menstruatiegrappen, maar ze stelt zich net zo goed kwetsbaar op. Vorig jaar maakte ze Kijk haar gaan . Rode draad was de relatie met haar biologische vader, die ze pas als tiener voor het eerst ontmoette. De show werd genomineerd voor de Neerlands Hoop-prijs, de prijs voor meest veelbelovend cabarettalent, die uiteindelijk naar Peter Pannekoek ging.

Pikante podcasts

Momenteel probeert ze haar derde voorstelling Hit me baby one more time uit, die op 11 november in Utrecht in première moet gaan. In de tijd die ze overhad tijdens de lockdown ('veel te veel tijd') maakte ze pikante podcasts ('Een kletsnatte bloemlezing') en rare filmpjes, véél rare filmpjes, thuis opgenomen, in de oude instelling in Den Dolder waar ze anti-kraak woont. Bijvoorbeeld over het in lockdown zitten met een verschrikkelijk persoon (zichzelf), die niet echt een steun in de rug biedt, integendeel: 'Je bent niemand zonder je werk, trieste kut'.Ze houdt ook diepte-interviews met zichzelf: 'Wanneer kwam je erachter dat je kinderachtige kuthumor hebt?' Anne: 'Nou, ik denk dat er wel een belletje ging rinkelen toen ik op mijn achttiende verjaardag chocolademousse serveerde in het oude potje van mijn broertje, voor de hele familie, als toetje.'