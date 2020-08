Café aan Eckartseweg Zuid in Eindhoven door brand getroffen

Amateur­voet­bal in coronatijd, lastiger dan anders, maar niet onmogelijk: ‘Vreemd genoeg went het snel’

22 augustus Het was én is een hele puzzel, maar de bal rolt weer bij veel amateurclubs in de regio Zuidoost-Brabant. Corona maakt het lastiger dan anders, maar niet onmogelijk. Eenmaal op het veld is het al snel weer als vanouds, daarbuiten zijn er meer hoofdbrekens. ,,We kunnen in elk geval voetballen!”