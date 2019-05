Café/bar de Sociale Dienst in Eindhoven sluit: 'Burgerlijke ongehoorzaamheid is nodig voor verandering’

EINDHOVEN - Café/bar De Sociale Dienst in Eindhoven gaat sluiten. De kartrekkers willen en kunnen niet meer verder. ,,Het was een moeilijke beslissing, maar we willen het goed doen. Anders helemaal niet,” zegt Joris van Agtmaal, een van de organisatoren.

In een bericht op Facebook laten ze weten dat de kelder als eerste sluit, in de zomer gaat ook de bovenbar dicht. Een kleine drie jaar was de Sociale Dienst een culturele vrijplaats waar feestjes, optredens en exposities werden gehouden. ,,Toen we hier begonnen, wilden we Eindhoven de kwaliteit in het nachtleven bieden die er nog niet was. Met goed geluid, goede akoestiek en dj's van over de hele wereld die altijd al op ons verlanglijstje stonden,” vertelt Van Agtmaal.

Nu is het gedaan met het pand aan de Deken van Somerenstraat dat voorheen ook echt als sociale dienst werd gebruikt. ,,We hebben maar een vergunning tot 02.00 uur 's nachts. Iets wat onrealistisch is in deze tijden aangezien mensen pas na 00.00 uur binnenstappen,”vertelt Van Agtmaal. ,,Maar we wilden ze wel die plek bieden waar daadwerkelijk gefeest kan worden en bleven daarom soms langer open.”

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Bij de laatste controle was het daarom over. ,,Er is burgerlijke ongehoorzaamheid nodig om verandering te brengen in dit gemeentebeleid dat nogal achterloopt. We hebben nooit klachten gehad, maar kunnen het ook niet veroorloven om boetes te krijgen. Bovendien doen we alles vrijwillig en kost het vooral veel geld om alles draaiende te houden.”

De gemeente gaat het pand verkopen. SDK Vastgoed wil het plan Nieuw Bergen realiseren in en rondom de Deken van Somerenstraat. Er komen appartementencomplexen voor zowel sociale huur als koopwoningen.