Café De Baron aan Kleine Berg Eindhoven krijgt nieuwe uitbater

De brouwerij heeft de handen vrij om in zee te gaan met een nieuwe partij. De kantonrechter heeft donderdag staande een rechtszitting het huurcontract met de vorige uitbater ontbonden. Cor de Baar van AB Inbev zegt dat het voor 80 tot 90 procent zeker is dat de kogel binnenkort door de kerk gaat. De eerste ontwerpen voor het interieur zijn al getekend. Wel moet voor de verbouwing van het monumentale pand nog een vergunning verleend worden.

Geschil

Dat bleek in het kantongerecht aan het Stadhuisplein in Eindhoven. Daar diende de rechtszaak van de brouwer tegen De Baron BV. Het geschil over de beëindiging van het huurcontract en een huurschuld was volgens De Baar dé reden dat het horecapand aan de Kleine Berg leeg stond sinds begin 2017. ,,Wij konden het pand niet opnieuw verhuren zolang als het huurcontract met De Baron niet ontbonden was", aldus De Baar. Maar volgens advocaat Jan-Willem Hoentjen van De Baron stelde de verhuurder zoveel eisen dat zijn cliënt niet akkoord kón gaan.

Huur

Verder zijn de partijen het oneens over de vijf maanden huurachterstand en een boete daarop, samen goed voor 88.000 euro. De Baron stelde dat Inbev geen actie wilde ondernemen om een 'levensgevaarlijke' elektrische installatie te vervangen. Daarom stopten de uitbaters met huur betalen. Maar volgens de rechter was dat per contract verboden. ,,U had naar de rechter moeten stappen, dan had die kunnen bevelen om de gevaarlijke situatie op te lossen", zo liet Roeterdink al iets doorschemeren over zijn uitspraak. Die volgt donderdag 30 augustus.